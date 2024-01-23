"يوتيوبر" شهير يحصل على نحو ربع مليون دولار من منصة "إكس".. ما القصة؟

كشف ناشر المحتوى و"اليوتيوبر" الشهير، مستر بيست، عن أنه حقق أرباحاً من نشر مقطع فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بأكثر من ربع مليون دولار أمريكي.
المثير للاهتمام، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن منشئي المحتوى لا يحصلون إلا على قدرٍ صغير من عائدات الإعلانات عبر منصة "إكس".
واستفاد "مستر بيست" على ما يبدو من إستراتيجيات إيلون ماسك الجديدة، لتعزيز التفاعل على المنصة، ويتضمن ذلك مشاركة عائدات الإعلانات مع منشئي المحتوى البارزين، وهو ما تفعله المواقع الأخرى بالفعل، مثل "يوتيوب".
لكن الخطط واجهت شكوكاً، مع تراجع حركة المرور إلى الموقع.
كما انخفضت عائدات إعلانات شركة "إكس" أيضًا مع استمرار الخلاف بين ماسك والمعلنين حول قضايا مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
لكن كيف حقق "مستر بيست" هذا الإنجاز؟
كان "مستر بيست"، أو جيمي دونالدسون (اسمه الحقيقي)، قد أطلق في وقت سابق هجوم لاذع على "إكس"، وقال إن "مليار مشاهدة" لن تجعل الأمر يستحق وقته لنشر مقاطع على المنصة.
ولكنه يبدو أنه رضخ في النهاية وقرر الاستفادة من برامج مشاركة عائدات الإعلانات بالمنصة.
وعن الأمر قال دونالدسون: "لقد رأى المعلنون الاهتمام الذي حظي به واشتروا إعلانات على مقطع الفيديو الخاص بي على ما أعتقد، وبالتالي فإن إيراداتي لكل مشاهدة أعلى ربما مما قد تواجهه".
وأضاف بقوله إنه يخطط لاختيار 10 "أشخاص عشوائيين" للتبرع بالمال الذي كسبه.
وقال المحللون إنه سيكون من الصعب تكرار نفس النتيجة دون هذا الزخم الضخم لحساب مثل حسابات "مستر بيست".
وقال كارستن وايد، مدير شركة تحليل بيانات إنترنت إن "مستر بيتس" حصل على 250 ألف دولار، وهذا ليس سيئاً بالنسبة لمقطع فيديو واحد، مضيفا "إنها أرقام جيدة ولكن يجب أن يكون لديك قدر هائل من حركة المرور".
ويختلف المبلغ الذي يمكن أن يجنيه المؤثرون من شخص لآخر، ولكن تظل شروط الصفقات الفردية سرية، على الرغم من أنه يعتقد أن أكبر الأسماء عبر الإنترنت قد تكون قادرة على التفاوض على أسعار خاصة.
في نوفمبر 2022، قدرت مجلة فوربس أن MrBeast حقق 54 مليون دولار سنويًا من قناته على YouTube.
ومنذ ذلك الحين، اكتسب ملايين المشتركين على قناته الرئيسة، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 233 مليونًا.
وأدى حجم جمهوره إلى جذب الشركات التي تسعى إلى تعزيز منصاتها.
وكان قد نشر سابقًا نفس الفيديو، حيث يجرب سيارات بتقييمات مختلفة، على موقع يوتيوب في سبتمبر 2023.
لديه حاليًا أكثر من 215 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، حيث يجني MrBeast معظم أمواله.
ويمكن أن يحقق مقطع فيديو MrBeast أكثر من مليون دولار على موقع YouTube مع مرور الوقت، وفقًا لتقديرات منصة تحليلات المؤثرين WeArism.