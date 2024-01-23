"يوتيوبر" شهير يحصل على نحو ربع مليون دولار من منصة "إكس".. ما القصة؟

واستفاد "مستر بيست" على ما يبدو من إستراتيجيات إيلون ماسك الجديدة، لتعزيز التفاعل على المنصة، ويتضمن ذلك مشاركة عائدات الإعلانات مع منشئي المحتوى البارزين، وهو ما تفعله المواقع الأخرى بالفعل، مثل "يوتيوب".