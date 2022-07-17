تقرير يكشف سبب إطاحة "تيك توك" بمسؤول الأمن السيبراني لديها

كشف تقرير صحفي سبب إطاحة تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا "تيك توك" بكبير مسؤولي الأمن السيبراني العالمي لديها، رولاند كلوتير.
وأرجع موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، ذلك القرار إلى انتقال خوادم "تيك توك" إلى شركة "أوراكل" التي تتخذ الولايات المتحدة مقرًّا لها، لتخزين بيانات الأمريكيين، ضمن مساعيها لطمأنة السلطات الأمريكية بشأن حمايتها للبيانات.
وأشارت مصادر في "تيك توك" إلى أن كلوتير، سيؤدي دورًا استشاريًّا فقط، وسيحل بدلًا منه رئيسًا للمخاطر الأمنية بشكل مؤقت "كيم ألباريلا".
وذكرت المصادر إلى أن كلوتير، الذي يعمل في تيك توك منذ عام 2020، سيؤدي دورًا استشاريًّا استراتيجيًّا هامًّا في الفترة المقبلة؛ خاصة أنه كان أحد المطالب الرئيسية للسلطات الأمريكية التي تسعى الشركة لطمأنتها حاليًا.
وتتهم السلطات الأمريكية "تيك توك" بالتعاون مع الحكومة الصينية لتقديم معلومات خاصة وحساسة عن المستخدمين الأمريكيين إلى الصين، عن طريق تحكمها في خوادمها التي هي خارج الولايات المتحدة؛ خاصة في الفترة من سبتمبر 2021 إلى يناير 2022.