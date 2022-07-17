تقرير يكشف سبب إطاحة "تيك توك" بمسؤول الأمن السيبراني لديها

وذكرت المصادر إلى أن كلوتير، الذي يعمل في تيك توك منذ عام 2020، سيؤدي دورًا استشاريًّا استراتيجيًّا هامًّا في الفترة المقبلة؛ خاصة أنه كان أحد المطالب الرئيسية للسلطات الأمريكية التي تسعى الشركة لطمأنتها حاليًا.