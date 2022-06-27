4 أنواع "آيفون 14" وتلفاز ومفاجآت.. طوفان من الأجهزة تعد به "أبل"

وأوضحت أن الإعلانات التي ظهرت في المؤتمر تعطي لمحة عمّا هو متوقع في الأجهزة الجديدة والبرمجيات معاً، وذكرت أن من أهم التحديثات التي ستطرأ على "آيفون 14" هو قفل الشاشة بطريقة جديدة، فالشركة تعمل على هذا التحديث منذ عامين.