الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: يجب ألا تُمنَح الجيوش صلاحيات الوصول لتقنياته

أكد البروفيسور يوشوا بنجيو، أحد من يوصفون بـ"الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي" أنه يشعر وكأنه "ضائع"؛ بسبب التطور الذي وصفه بالمخيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مشيرًا إلى أنه كان سيعطي الأولوية للسلامة على الفائدة لو كان أدرك السرعة التي ستتطور بها هذه التقنيات.
وأوضح "بنجيو" في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه ينضم حاليًا للدعوات المطالبة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وقال إنه لا يعتقد أنه ينبغي منح الجيوش صلاحيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع: "أشعر بالصدمة من أن العمل الذي قضيتُ معظم حياتي على تطويره لم يعد واضحًا! هذا تحدٍّ عاطفي لكل الموجودين في القطاع".
ومضى يقول: "يمكنك القول إنني أشعر بالضياع؛ ولكن عليك أن تستمر في العمل، وعليك أن تشارك الآخرين وتتناقش معهم وتشجعهم على التفكير معك؛ لذلك نقول إن على جميع الشركات التي تصنع منتجات ذكاء اصطناعي قوية؛ يجب أن يتم تسجيلها".
واستدرك: "تحتاج الحكومات إلى تتبع ما تفعله، ويجب أن تكون قادرة على تدقيقها، وهذا هو الحد الأدنى من الأشياء التي نقوم بها لأي قطاع آخر مثل صناعة الطائرات أو السيارات أو الأدوية، ونحتاج أيضًا إلى الأشخاص القريبين من هذه الأنظمة للحصول على نوع من الشهادات، نحتاج إلى تدريب أخلاقي لهم، خاصة وأن علماء الكمبيوتر لا يحصلون على ذلك عادة".