الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: يجب ألا تُمنَح الجيوش صلاحيات الوصول لتقنياته

واستدرك: "تحتاج الحكومات إلى تتبع ما تفعله، ويجب أن تكون قادرة على تدقيقها، وهذا هو الحد الأدنى من الأشياء التي نقوم بها لأي قطاع آخر مثل صناعة الطائرات أو السيارات أو الأدوية، ونحتاج أيضًا إلى الأشخاص القريبين من هذه الأنظمة للحصول على نوع من الشهادات، نحتاج إلى تدريب أخلاقي لهم، خاصة وأن علماء الكمبيوتر لا يحصلون على ذلك عادة".