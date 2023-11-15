تحديث جديد من "واتساب" يتيح "سعة تخزين" مخصّصة لـ"محادثاتك" الاحتياطية

أفادت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" سيتيح قريباً إمكانية تخصيص سعة تخزين بعينها من نسخ "المحادثات" الخاصة بالمستخدمين احتياطياً على منصة التخزين السحابي "جوجل درايف" على هواتف "أندرويد".
وتتيح "واتساب" منذ عام 2018 إمكانية رفع نسخة احتياطية من الرسائل الخاصة بك كافة على "جوجل درايف"، لكن بعد سياسة جوجل الأخيرة بشأن سعات تخزين المجانية، بات تقسيم سعة التخزين أمراً حاسماً.
ويظهر الإصدار التجريبي من "واتساب بيتا" أن المنصة باتت تتيح حالياً على هواتف "أندرويد" تخصيص سعة محددة في "جوجل درايف" خاصة برسائل "واتساب".
من المعروف أنه بدءًا من ديسمبر 2023، سيتم احتساب النسخ الاحتياطي لـ "واتساب" على "جوجل درايف"، ضمن مساحة التخزين السحابية لحساب "جوجل" الخاص بالمستخدم.
ومتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الأمر على المستخدمين كافة بداية من العام المقبل 2024.
يُذكر أن حسابات "جوجل" الشخصية تأتي مزوّدة بسعة تخزين سحابية 15 جيجابايت مشتركة عبر "جيميل" و"درايف" و"جوجل فوتوز".
وربطت خلال الفترة الماضية "جوجل" أدوات إدارة التخزين الخاصة بها لتسهيل إزالة الملفات الكبيرة أو الصور التي لم تعد بحاجة إليها.
ووفق التحديث الجديد، سيمكن للمستخدم وفق هذه الأداة، حذف العناصر من داخل "واتساب"، وعدم تضمينها في النسخة الاحتياطية التالية للحساب.
ويوجد أيضاً خيار شراء سعة تخزينية إضافية مقابل دولارين شهرياً لتصل على 100 جيجابايت إضافية.
تعد الشركة بتزويد المستخدمين المؤهلين بعروض ترويجية محدودة لمرة واحدة في Google One قريبًا، لذلك قد يكون من الأفضل انتظار تلك العروض قبل الحصول على اشتراك.
ويمكن ألا يؤثر هذا الأمر بصورة كبيرة في المستخدمين، لو قام بعمل نسخة احتياطية لسجل الدردشة على حسابه الشخصي.