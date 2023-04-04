بريطانيا تغرم "تيك توك" بسبب إساءتها استخدام بيانات الأطفال

قررت هيئة مراقبة البيانات في بريطانيا تغريم تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بنحو 12.7 مليون جنيه إسترليني، بسبب إساءتها استخدام بيانات الأطفال، وفشلها في حماية خصوصيتهم.
ووجد تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات البريطاني أن "تيك توك" ينتهك قانون حماية البيانات، مشيرًا أن الخروقات حدثت في الفترة بين مايو 2018 حتى يوليو 2020.
وقدرت المنظمة، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن "تيك توك" سمحت لما يصل إلى 1.4 مليون طفل في بريطانيا دون سن الـ13 عامًا، باستخدام منصتها عام 2020، على الرغم من أن قواعدها الخاصة لا تسمح للأطفال في هذا العمر بإنشاء حساب.
وينص قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة على أن الأنظمة الأساسية التي تستخدم البيانات الشخصية عند تقديم المعلومات للأطفال دون سن 13 عامًا يجب أن تحصل على موافقة الوالدين.
وقال مفوض المعلومات جون إدواردز: "هناك قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي، كما هم في العالم المادي. لم يلتزم تيك توك بهذه القوانين".
وتابع بقوله "نتيجة لذلك، تم منح ما يقدر بمليون شخص دون سن 13 عامًا إمكانية الوصول بشكل غير لائق إلى النظام الأساسي، مع قيام تيك توك بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية. وهذا يعني أنه ربما تم استخدام بياناتهم لتتبعهم وتوصيفهم، مما قد يوفر محتوى ضارًا وغير مناسب في التمرير التالي".