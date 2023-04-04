بريطانيا تغرم "تيك توك" بسبب إساءتها استخدام بيانات الأطفال

وتابع بقوله "نتيجة لذلك، تم منح ما يقدر بمليون شخص دون سن 13 عامًا إمكانية الوصول بشكل غير لائق إلى النظام الأساسي، مع قيام تيك توك بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية. وهذا يعني أنه ربما تم استخدام بياناتهم لتتبعهم وتوصيفهم، مما قد يوفر محتوى ضارًا وغير مناسب في التمرير التالي".