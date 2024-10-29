ماسك يقول إن غرسات الدماغ الذكية "نيورالينك" قد تكون أقل تكلفة من ساعة "أبل"

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك: إن الغرسات الدماغية الذكية التي تُطَورها شركته "نيورالينك"؛ قد تكون أقل تكلفة من أسعار ساعات "أبل ووتش" الذكية.
وأوضح ماسك خلال مؤتمر جرّاحي الأعصاب الأمريكي، أن الغرسات الدماغية لـ"نيورالينك" لن تكون باهظة الثمن بشكل مفرط؛ لأنها تم تصميمها لحماية البشرية؛ بحسب قوله.
وأشار "ماسك" إلى أن إنتاج كميات كبيرة منها سيجعل تكلفتها أقل، وستكون بسعر أقل من "أبل ووتش" أو الهواتف الذكية؛ أي ما بين ألف أو ألفي دولار أمريكي.
وأردف: "لو تم غرس هذه الشرائح الذكية بواسطة الروبوت؛ فستكون عملية جراحية سريعة، ولدينا خطة عمل متكاملة لكيفية تشغيلها وإنتاجها".
ومضى قائلًا: "لدينا خطة أطلقنا عليها خطة جراحة الـ600 ثانية، والتي ستتضمن جلوس المريض على كرسي، وتلقيه عملية الزرع في غضون 10 دقائق فقط".
وكان ماسك قد حدد في يوليو الماضي، أن الشركة تستهدف حاليًا زرع أكثر من ألف شريحة دماغية بحلول عام 2026، والتي ستساعد المصابين بالشلل على إنجاز مختلف المهام بمجرد التفكير فيها.