ماسك يقول إن غرسات الدماغ الذكية "نيورالينك" قد تكون أقل تكلفة من ساعة "أبل"

وأشار "ماسك" إلى أن إنتاج كميات كبيرة منها سيجعل تكلفتها أقل، وستكون بسعر أقل من "أبل ووتش" أو الهواتف الذكية؛ أي ما بين ألف أو ألفي دولار أمريكي.