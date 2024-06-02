أداة جديدة تعمل على فتح "ميزة الاستدعاء" في نظام تشغيل "ويندوز" للأجهزة غير المدعومة بها

يعمل برنامج "الاستدعاء" عن طريق التقاط لقطات لجهاز الكمبيوتر أثناء وجود المستخدم عليه، وتخزينها محليًّا على الكمبيوتر، ثم استخدام نماذج لغة صغيرة محلية متعددة الوسائط للتعرف على النصوص والصور ومقاطع الفيديو الموجودة عليها. إذا أراد المستخدم العثور على شيء سبق أن اطلع عليه على جهاز الكمبيوتر الخاص به -سواء كان صورة أو موقع ويب أو مستندًا أو بريدًا إلكترونيًّا- فيمكنه البحث في المخطط الزمني للاستدعاء.