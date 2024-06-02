أداة جديدة تعمل على فتح "ميزة الاستدعاء" في نظام تشغيل "ويندوز" للأجهزة غير المدعومة بها

طرحت شركة "مايكروسوفت" في وقت سابق من شهر مايو الماضي ميزة "الاستدعاء" على نظام تشغيل "ويندوز" والتي تساعدك في العثور على أي شيء سبق أن نظرت إليه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
ولكن مشكلة هذه الميزة المدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي، أنها تدعم أجهزة محددة فقط وهي التي تدعم منظومة "كوبايلوت بلس"، ولكن هناك أداة جديدة ستعمل على توفير هذه الميزة لك حتى لو كان الكمبيوتر الخاص بك لا يدعم ميزة الاستدعاء.
وتعمل أداة "آمبراج" (Amperage) على توفير أداة "الاستدعاء" تلك حتى على أجهزة الكمبيوتر القديمة التي لا تدعم هذه الميزة رسميًّا.
ويمكن للأداة تمكين ميزة الاستدعاء فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على شرائح SoC المستندة إلى Arm64؛ مما يعني أنه يجب تشغيلها بواسطة "كوالكوم سنابدراجون" أو "مايكروسوفت إس كيو" أو معالجات "أمبيري".
ويجب كذلك على المستخدمين أن يتأكدوا قبل تشغيل الأداة من أنهم حصلوا على نظام تشغيل "ويندوز 11" الإصدار المحدث منه؛ لأن الإصدارات التجريبية الأقدم والأحدث من نظام التشغيل لا تحتوي على المكونات اللازمة لتنشيط الميزة.
يعمل برنامج "الاستدعاء" عن طريق التقاط لقطات لجهاز الكمبيوتر أثناء وجود المستخدم عليه، وتخزينها محليًّا على الكمبيوتر، ثم استخدام نماذج لغة صغيرة محلية متعددة الوسائط للتعرف على النصوص والصور ومقاطع الفيديو الموجودة عليها. إذا أراد المستخدم العثور على شيء سبق أن اطلع عليه على جهاز الكمبيوتر الخاص به -سواء كان صورة أو موقع ويب أو مستندًا أو بريدًا إلكترونيًّا- فيمكنه البحث في المخطط الزمني للاستدعاء.
وقالت مايكروسوفت إنها ستعمل حتى إذا كتب المستخدم أدلة سياقية غامضة في حالة عدم تمكنه من تذكر العبارات أو الأوصاف الدقيقة.
وبما أن اللقطات التي يلتقطها برنامج الاستدعاء يتم تخزينها محليًّا وبدون اتصال بالإنترنت، فمن المفترض أن تظل بيانات المستخدمين خاصة وآمنة.