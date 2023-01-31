تسريبات: الإصدار الثاني هاتف "لا شيء" قد لا يظهر هذا العام

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للهاتف، كارل باي، كشف أنه يتم حاليًا العمل على الإصدار الثاني من هاتف "لا شيء" الجديد؛ لكنه قد لا يظهر خلال العام الجاري، حتى يكون أكثر تميزًا من الإصدار الأول، الذي تم تصنيفه كأحد أكثر الهواتف الذكية الرائدة خلال العام الماضي.