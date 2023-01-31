تسريبات: الإصدار الثاني هاتف "لا شيء" قد لا يظهر هذا العام

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الإصدار الثاني من هاتف "لا شيء" (نو ثينج)، قد لا يظهر هذا العام الجاري 2023.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للهاتف، كارل باي، كشف أنه يتم حاليًا العمل على الإصدار الثاني من هاتف "لا شيء" الجديد؛ لكنه قد لا يظهر خلال العام الجاري، حتى يكون أكثر تميزًا من الإصدار الأول، الذي تم تصنيفه كأحد أكثر الهواتف الذكية الرائدة خلال العام الماضي.
وذكر كذلك أن أولوية الشركة حاليًا هي إطلاق سماعاتها الجديدة "إير 1" في الولايات المتحدة؛ للاستفادة من التقنيات الجديدة المميزة التي سيتم دعمها والسوق الأمريكي الكبير في هذا المجال.
وتحدث "باي" عن سبب انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام، بقوله إن هذا الأمر يُظهر بصورة كبيرة أن الأسواق باتت مهيئة بشكل كبير للابتكار.