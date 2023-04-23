بعد سحبه "علامات التوثيق الزرقاء"... تحرك جديد من "تويتر" دون رغبة المشاهير أيضًا

ومن ضمن الحسابات التي تم إعادة العلامات الزرقاء الخاصة بها، الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا، كارا سويشر، والتي كتبت قائلة: "كلا يعني كلا يا رفاق، لقد تعرضت لتوثيق قسري لحسابي من دون موافقتي ولم أدفع أي مقابل مادي لإعادته، أريد أن أعلم حقيقة، هل يحبني إيلون ماسك لشخصي، أم لأن حسابي يتابعه 1.49 مليون شخص".