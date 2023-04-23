بعد سحبه "علامات التوثيق الزرقاء"... تحرك جديد من "تويتر" دون رغبة المشاهير أيضًا

بعد جدول واسع أثاره تحرك مالك "تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، بإزالة علامات "التوثيق الزرقاء" من حسابات المشاهير وبعض وسائل الإعلام، قررت المنصة اتخاذ تحرك جديد دون رغبة أو موافقة المشاهير أيضًا.
ورصدت تقارير إعلامية عديدة عودة "العلامة الزرقاء" لحسابات عدد كبير من المشاهير من دون أن يدفعوا المقابل المادي، الذي اشترطه ماسك للاشتراك في خدمات "تويتر بلو" من أجل إعادة علامات التوثيق الزرقاء لحسابات المشاهير.
وقال مغني الراب الأمريكي الشهير، ليل ناس إكس، الذي عادت علامة التوثيق الزرقاء لحسابه: "لم أدفع مقابل اشتراك تويتر بلو، هل تشعر بغضبي يا رجل تسلا+".
وأعلن الكثير من المشاهير رفضهم دفع 8 دولارات شهرياً، للاشتراك في "تويتر بلو" مقابل عودة حساباتهم الموثقة، ولكن يبدو أن إدارة "تويتر" قررت إعادتها مجانًا لعدد مختار من المشاهير.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أنها فشلت في التواصل مع إدارة "تويتر" لمعرفة سبب أو آلية إعادة علامات التوثيق إلى حسابات مشاهير بعينهم دون آخرين.
وأفاد الباحث ترافيس براون، أن نسبة أقل من 5% ممن يمتلكون حسابات موثقة على تويتر، والتي يبلغ عددها 407 آلاف حساب، قرروا الاشتراك في خدمات "تويتر بلو" لإعادة العلامات الزرقاء الشهيرة.
ومن ضمن الحسابات التي تم إعادة العلامات الزرقاء الخاصة بها، الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا، كارا سويشر، والتي كتبت قائلة: "كلا يعني كلا يا رفاق، لقد تعرضت لتوثيق قسري لحسابي من دون موافقتي ولم أدفع أي مقابل مادي لإعادته، أريد أن أعلم حقيقة، هل يحبني إيلون ماسك لشخصي، أم لأن حسابي يتابعه 1.49 مليون شخص".
كما كتب الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، بول كروجمان: "ليس لدي أي علاقة بعودة علامة التوثيق الزرقاء، بالتأكيد لم ولن أدفع أي مقابل مادي".
وكان ماسك قد رد على حملة الهجوم على إزالة علامات التوثيق الزرقاء من حسابات المشاهير، بصورة عبر حسابه على موقع "تويتر" تظهر طفلاً ملطخًا بالصلصة، وهو يبقى أمام طبق مكرونة مرتديًا مريلة عليها علامة توثيق زرقاء.
وكان ماسك أيضًا قد أقر في تصريحات سابقة، أنه دفع بنفسه المقابل المادي لإعادة التوثيق لثلاثة حسابات فقط على تويتر، أبرزها خاصة بنجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس والكاتب الشهير ستيفن كينج.