"ريال مي" تختار شاروخان سفيرًا لعلامتها التجارية

أعلنت شركة "ريال مي" اختيار ، سفيرًا لعلامتها التجارية للهواتف الذكية.
وأعلن الفرع الهندي لشركة Realme اليوم أنه قد اختير نجم بوليوود شاروخان (SRK) سفيرًا لعلامته التجارية في فئة الهواتف الذكية.
وصفت "ريال مي" اختيار شاروخان بأنه يجسد روح علامتها التجارية من خلال مسيرته الرائدة وشخصيته الكاريزمية، ويمثل التزام الشركة بتزويد المستخدمين بتجربة قافزة للأمام.
وتابعت الشركة قائلةً: "يُظهر اختيار شاروخان تركيزنا على تقديم هواتف ذكية قوية وأنيقة وموجهة للشباب تتناسب مع تطلعات وطموحات شباب اليوم."
وستكون أول منتجات "ريال مي" التي ستحصل على تصديق من شاروخان هي "ريال مي 11 برو" و"ريال مي 11 برو بلس" اللذين طرحتهما الشركة بالصين قبل أسبوعين، ومن المقرر طرحهما في الأسواق العالمية يونيو المقبل.