"ريال مي" تختار شاروخان سفيرًا لعلامتها التجارية

وستكون أول منتجات "ريال مي" التي ستحصل على تصديق من شاروخان هي "ريال مي 11 برو" و"ريال مي 11 برو بلس" اللذين طرحتهما الشركة بالصين قبل أسبوعين، ومن المقرر طرحهما في الأسواق العالمية يونيو المقبل.