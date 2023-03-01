عطل يضرب "تويتر" ويؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

تعرض موقع "تويتر"، صباح اليوم، لعطل تسبب في أن آلاف المستخدمين أصبحوا غير قادرين على رؤية التغريدات.
وفقًا لـ "Down Detector"، بدأت المشكلات في الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش (05:17 بالتوقيت الشرقي)، وتركت تأثيرها على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لا يزال سبب الانقطاع غير واضح، على الرغم من تسجيل ما يقرب من 3000 بلاغ في Down Detector.
من بين أولئك الذين أبلغوا عن مشكلات، قال 62 في المائة إنهم يواجهون مشكلات مع التطبيق، و34 في المائة مع موقع الويب، و4 في المائة في اتصال الخادم.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من قيام "تويتر" بتسريح 200 موظف آخرين، حوالي 10 في المائة من القوة العاملة المتبقية، في أحدث جولة من تخفيضات الوظائف منذ تولى إيلون ماسك منصبه في أكتوبر الماضي.