بعد شكوى المستخدمين.. "تويتر" تقرّر إعادة خدمة قديمة دون إعلان رسمي

وكانت "تويتر" قد أفادت في وقتٍ سابقٍ، بأنها سترحل كافة مستخدمي خدمة "تويت ديك" التي ستتحول إلى الإصدار مدفوع الأجر "تويتر بلو"، ضمن تداعيات قرارها السابق للحد من عدد التغريدات.