بعد شكوى المستخدمين.. "تويتر" تقرّر إعادة خدمة قديمة دون إعلان رسمي

بعد شكوى واسعة من مستخدمي "تويتر" واحتدام المنافسة مع تطبيق "ميتا ثريدز" الجديد، قررت إدارة تويتر إعادة خدمة قديمة دون إعلان رسمي.
وكانت "تويتر" قد أفادت في وقتٍ سابقٍ، بأنها سترحل كافة مستخدمي خدمة "تويت ديك" التي ستتحول إلى الإصدار مدفوع الأجر "تويتر بلو"، ضمن تداعيات قرارها السابق للحد من عدد التغريدات.
وأثار هذا القرار غضب عددٍ واسعٍ من مستخدمي "تويتر"، خاصة أن الإصدار الجديد يفتقد عدداً كبيراً من الميزات.
لكن لاحظ موقع "ذا فيرج" التقني المتخصّص، أن الإصدار السابق من "تويت ديك" عاد للعمل من دون أي إصدار بيانٍ رسمي من تويتر.
ومن غير المعروف إذا ما كانت "تويتر" ستغلق مجدداً إصدار "تويت ديك" القديم، أم سيستمر مفتوحاً لمستخدميها لتهدئة حدة غضبهم وهجرتهم إلى "ميتا ثريدز".