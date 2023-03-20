"تويتر" تنوي فرض رسوم على المستخدمين مقابل هذه الخدمة "الأمنية"

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جادجيتس 360" أن "تويتر" تنوي فرض رسوم على مستخدميها مقابل تفعيل خدمة "المصادقة الثنائية" على تسجيل الدخول للحساب القائمة على الرسائل النصية القصيرة، التي تُستخدم لإضافة المزيد من الأمان للحسابات.