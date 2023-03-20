"تويتر" تنوي فرض رسوم على المستخدمين مقابل هذه الخدمة "الأمنية"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تنوي فرض رسوم على مستخدميها مقابل خدمة شهيرة لتأمين الحسابات.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جادجيتس 360" أن "تويتر" تنوي فرض رسوم على مستخدميها مقابل تفعيل خدمة "المصادقة الثنائية" على تسجيل الدخول للحساب القائمة على الرسائل النصية القصيرة، التي تُستخدم لإضافة المزيد من الأمان للحسابات.
وأفادت "تويتر" بأن مستخدمي "تويتر بلو" فقط هم من سيمكنهم حاليًا استخدام خدمة "المصادقة الثنائية باستخدام الرسائل القصيرة".
ومنحت "تويتر" مهلة 30 يومًا لإزالة "المصادقة الثنائية باستخدام الرسائل النصية القصيرة" من إعدادات حساباتهم.
وأرجعت "تويتر" قرارها إلى أن إدارة الشركة تخشى إساءة استخدام التقنية من قبل عدد من المستخدمين.
ويخشى عدد من المستخدمين أن إزالة "المصادقة الثنائية" قد يجعل حسابات "تويتر" معرضة لخطر الاختراق أو كشف بياناتها من قبل المتسللين.