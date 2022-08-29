تسريبات تكشف عن جهاز "أبل" الجديد للواقع المختلط

وتتعاون أبل مع شركة "إمرسيف هيلث سوليوشنز" في إطلاق هذه السماعات الجديدة، لكن رجحت المصادر أن يكون اسم هذه الشركة "وهمياً" لتضليل الباحثين عن معلومات حول سماعاتها الجديدة، للمساعدة في الحفاظ على خصوصية خططها وبراءات اختراعها.