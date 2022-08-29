تسريبات تكشف عن جهاز "أبل" الجديد للواقع المختلط

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تجهيزها جهازاً جديداً مخصصاً للواقع المعزّز المختلط.
وأوضحت المصادر لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل تتعاون مع العلامة التجارية "ريالتي" لإطلاق علامة تجارية جديدة خاصة بسماعة مخصصة للواقع المعزّز المختلط.
وحملت الوثائق 3 أسماء علامات تجارية خاصة بأبل متوقعة، وهي "ريالتي وان" و"وريالتي برو" و"ريالتي بروسيسور".
وتتعاون أبل مع شركة "إمرسيف هيلث سوليوشنز" في إطلاق هذه السماعات الجديدة، لكن رجحت المصادر أن يكون اسم هذه الشركة "وهمياً" لتضليل الباحثين عن معلومات حول سماعاتها الجديدة، للمساعدة في الحفاظ على خصوصية خططها وبراءات اختراعها.
وتوقعت المصادر أن يتم دعم سماعات أبل للواقع المختلط بمعالجات "إم 2" الجديدة المتطورة.
وأشارت المصادر إلى أن أبل قد تكشف النقاب عن سماعاتها الجديدة للواقع المختلط، التي تسمح بألعاب الواقع المعزّز والواقع الافتراضي، في يناير 2023 المقبل.