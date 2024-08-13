"تيك توك" تُضيف ميزة جديدة للمحادثات الجماعية والرسائل المباشرة

أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، فلن يتمكنوا من الانضمام إلى دردشة جماعية إلا إذا كان لديهم صديق مشترك واحد على الأقل هناك، وإذا أنشأوا دردشة جماعية، فسيتعين عليهم مراجعة أي شخص جديد ينضم والموافقة عليه يدويًّا.