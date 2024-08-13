"تيك توك" تُضيف ميزة جديدة للمحادثات الجماعية والرسائل المباشرة

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة "تيك توك"، إضافة مزايا جديدة لخدمات المحادثات الجماعية والرسائل المباشرة.
وتحاول "تيك توك" تعزيز خدماتها الجديدة التي ستُحَولها من مجرد منصة للفيديوهات القصيرة إلى شبكة للتواصل الاجتماعي.
وتُظهر تحديثات "تيك توك" الجديدة، أن ميزة "المحادثات الجماعية" ستمكّن المستخدمين من الدردشة في مجموعات تصل إلى 32 شخصًا.
ووعدت المنصة بأن تصل هذه الميزة إلى كافة مستخدميها حول العالم بصورة تدريجية.
ويمكنك بدء محادثة جماعية بطريقتين؛ من صندوق الوارد الخاص بك، يمكنك النقر فوق زر الدردشة في الجزء العلوي من الشاشة أو اسم في قائمة الرسائل، ثم زر "المزيد من الخيارات.. "، ويمكنك بعد ذلك اختيار الأصدقاء الذين تريد تضمينهم، ثم النقر فوق "بدء محادثة جماعية".
أما الطريقة الأخرى لبدء محادثة جماعية فهي مشاركة منشور مع مجموعة من الأشخاص، وعندما يكون لديك مقطع فيديو ترغب في الدردشة عنه مع أكثر من شخص، انقر فوق زر المشاركة، ثم حدد "إنشاء محادثة جماعية".
اختر الأصدقاء الذين تريد إرسال الفيديو إليهم، وأضف رسالة إذا أردت، ثم ابدأ في الدردشة مع أصدقائك حول الفيديو.
ويمكنك كذلك قبول أي دعوات دردشة جماعية تتلقاها عبر صندوق الوارد الخاص بك، ويمكنك فقط دعوة الأشخاص الذين تتابعهم بشكل متبادل إلى دردشة جماعية.
وكما هو الحال مع الرسائل المباشرة العادية؛ فإن الدردشات الجماعية غير متاحة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا.
أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، فلن يتمكنوا من الانضمام إلى دردشة جماعية إلا إذا كان لديهم صديق مشترك واحد على الأقل هناك، وإذا أنشأوا دردشة جماعية، فسيتعين عليهم مراجعة أي شخص جديد ينضم والموافقة عليه يدويًّا.
وتدعم منصة "تيك توك" أيضًا ميزة جديدة لإضافة الملصقات على الرسائل المباشرة، لمنح الأشخاص طريقة أخرى للتفاعل مع بعضهم البعض بصريًّا.
ويمكنك إنشاء ملصقات مخصصة وتحميلها ليستخدمها أي شخص.