تغريم "تيك توك" 345 مليون يورو بسبب خصوصية بيانات الأطفال

وتابع بقوله: "تركز الانتقادات على الميزات والإعدادات التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات، والتي أجرينا تغييرات عليها قبل وقت طويل من بدء التحقيق، مثل تعيين جميع الحسابات دون سن 16 عامًا على أنها خاصة افتراضيًا".