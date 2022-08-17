آخر تحديث لأسعار النفط.. برنت يرتفع إلى 93.47 دولارًا للبرميل

وحسب ما ورد في مذكرة بتاريخ السادس عشر من أغسطس ونقلته "بلومبرج"، يرى "جولدمان ساكس جروب" أن من غير المرجح التوصل إلى اتفاقية لإحياء اتفاق نووي بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المدى القريب، وأضاف البنك أنه حتى لو تمت الموافقة؛ فلن يتدفق النفط الإضافي حتى العام القادم.