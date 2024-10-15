"أدوبي" تعلن إطلاقها أدوات لتصميم فيديوهات بـ"الذكاء الاصطناعي"

أعلنت شركة "أدوبي" عن البدء في طرحها أدوات مخصصة لتصميم مقاطع فيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت "أدوبي"؛ بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن هذه الأدوات ستكون بمثابة إصدار تجريبي، وستعمل على توليد مقاطع الفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي، والذي أطلقت عليه نموذج "فايرفلاي فيديو"، ضمن امتداد "جينيرتيف إكستيند"، والتي ستكون متاحة للإصدار مدفوع الأجر "بريميير برو".
وستمكّن هذه الميزة المحررين من إضافة لقطات وصوت تم إنشاؤها إلى بداية أو نهاية المقطع، ويمكن أن يساعد هذا في تغطية انتقال أو تحرير إذا لم تكن اللقطة المطلوبة متاحة؛ مما يمكّن لهذه الأداة تصحيح خطوط العين والإجراءات التي تتغير بشكل غير متوقع في منتصف اللقطة.
وقالت "أدوبي": إنها عملت مع محرري الفيديو المحترفين على مدار العام الماضي لفهم أفضل لكيفية مساعدة GAI في حل بعض المشكلات في سير عملهم.
وتعمل هذه الميزة حاليًا بدقة قصوى تبلغ 1080 بيكسل، وهو ما يجعلها ليست بجودة سينمائية كاملة؛ لكنها وعدت بتطويرها لاحقًا.