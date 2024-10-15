"أدوبي" تعلن إطلاقها أدوات لتصميم فيديوهات بـ"الذكاء الاصطناعي"

وستمكّن هذه الميزة المحررين من إضافة لقطات وصوت تم إنشاؤها إلى بداية أو نهاية المقطع، ويمكن أن يساعد هذا في تغطية انتقال أو تحرير إذا لم تكن اللقطة المطلوبة متاحة؛ مما يمكّن لهذه الأداة تصحيح خطوط العين والإجراءات التي تتغير بشكل غير متوقع في منتصف اللقطة.