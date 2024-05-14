أبرز مميزات إصدار "شات جي بي تي 4 أو" للذكاء الاصطناعي

ومن ميزات الإصدار الجديد كذلك، إمكانية الإدخال النصي، مثل كتابة الأسئلة والمحادثات النصية، إضافة إلى رفع الصور والملفات، لطرح الأسئلة حولها أو لتحليل محتواها، إلى جانب التقاط لقطات الشاشة ومشاركتها لمناقشتها.