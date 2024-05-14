أبرز مميزات إصدار "شات جي بي تي 4 أو" للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي 4 أو"، إضافة إلى إطلاقها نموذجاً جديداً من التطبيق مخصّصاً لحواسيب "ماك" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية.
وجاءت أبرز مميزات إصدار "شات جي بي تي 4 أو" الجديد، وفقاً لموقع الشركة، أنه يعد الإصدار "الشامل" الذي يمكنه التعامل بقدرة كبيرة مع النصوص والأصوات ومقاطع الفيديو.
وتضمن الإصدار تحسينات كبيرة لقدراته عبر الوسائط المتعدّدة متفوقاً على إصدار "شات جي بي تي 4".
وقالت كبيرة المسؤولين التقنيين في "أوبن أيه آي" ميرا موراتي؛ إن الإصدار يفكر حالياً عبر "الصوت والنص والرؤية"، ما يمكنه أن يعزّز مستقبل التفاعل بين البشر والآلات.
ويمكن للإصدار التعامل مع الصوت؛ ما يتيح للمستخدم التفاعل بشكلٍ أكثر طبيعية، بما في ذلك مقاطعة إجابات التطبيق وتوليد استجابات صوتية في أنماطٍ عاطفية متنوّعة، تصل إلى حد الغناء.
وتمّت ترقية قدرات الرؤية لدى "شات جي بي تي"، بحيث يمكنه تحليل الصور والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتواها بشكل أسرع.
وتضمن الإصدار الجديد كذلك تحسين واجهة مستخدم التطبيق على الويب، حيث تظهر شاشة رئيسة أكثر تفاعلية، وتصميم جديد للرسائل.
وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت تطبيق "شات جي بي تي" لسطح المكتب على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس"، ووعدت بتوفير نسخة لنظام "ويندوز" في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.
ويوفر التطبيق الجديد إمكانية إجراء محادثات صوتية مباشرة مع الروبوت سواء في الوضع الصوتي التقليدي أو باستخدام إمكانات الصوت والفيديو.
ومن ميزات الإصدار الجديد كذلك، إمكانية الإدخال النصي، مثل كتابة الأسئلة والمحادثات النصية، إضافة إلى رفع الصور والملفات، لطرح الأسئلة حولها أو لتحليل محتواها، إلى جانب التقاط لقطات الشاشة ومشاركتها لمناقشتها.
وقالت شركة "أوبن أيه آي" أن الإصدار سيكون مجانياً اعتباراً من اليوم، إضافة إلى المشتركين في خطط "شات جي بي تي بلس" وبرنامج "تيم" الذي يوفر حدود رسائل أعلى بخمس مرات تقريباً.
وسيتمكن مستخدمو النسخة المجانية من الوصول إلى مزايا كانت محصورة في السابق على الخطط المدفوعة، مثل الذاكرة وتحميل الملفات والصور، والبحث على الويب للحصول عن إجابات.