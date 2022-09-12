"واتساب".. ميزة جديدة ستسهّل البحث عن رسائل محدّدة

وفي سياق سعيها الدائم للتطوير، تعمل "واتساب" أيضاً على طرح ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين المشاركة باستطلاعات داخل التطبيق، وفق سكاي نيوز، ويمكن للمستخدمين فيها إبداء ملاحظاتهم حول الميزات والخدمات المطروحة، علماً أنه سيكون لدى المستخدمين خيار رفض دعوات المشاركة بتلك الاستطلاعات.