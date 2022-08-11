"فينسينت": تزايد حدة التهديدات في الفضاء السيبراني وتعقيداتها يُنذر بكارثة كبيرة

وقال "ستيوارت" الذي يشارك متحدثًا رئيسيًا بالنسخة العاشرة من مؤتمر( MENAISC2022) لحلول أمن المعلومات الذي يعقد في الرياض، يومي 6 و7 من شهر سبتمبر المقبل، إن المؤتمر يعقد في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية، وتهدد بإلحاق خسائر كبيرة باقتصادات الدول، وخصوصًا في مجال البنى التحتية للدول.