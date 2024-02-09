شركات التكنولوجيا الكبرى تعلن تأييدها مطالب أمريكية لتعزيز مسؤولية "الذكاء الاصطناعي"

وفي هذه الحالة، سيكون العدو عبارة عن ذكاء اصطناعي عازم على التصرف بشكل سيئ، وسيحاول المشاركون في هذه الممارسة خداع الذكاء الاصطناعي للقيام بأشياء سيئة، مثل الكشف عن أرقام بطاقات الائتمان، عن طريق القرصنة السريعة. بمجرد أن يعرف الناس كيفية كسر النظام، يمكنهم بناء وسائل حماية أفضل.