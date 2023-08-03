"أصوات الدبلجة" من يوتيوب.. مزايا عدة ومخاطر كبيرة تهدد صنّاع المحتوى على المنصة

وحول المزايا والمخاطر لهذه الخدمة المتوقع أن تلقى ترحيبًا واسعًا من مشاهير "يوتيوب" يقول "عبدالتواب": إن مميزات هذه الخدمة كثيرة جدًا، فهي ستساعد على انتشار مقاطع الفيديو على المنصة، ونشر المعرفة بعد كسر حاجز اللغة، لكن هذه الخطوة مؤشر على هيمنة الذكاء الاصطناعي على وظائف مثل المترجم والمدبلج، وهو يقلل الطلب على الكفاءات البشرية فيها، وقد يؤدي لاندثارها.