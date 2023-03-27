تسريح 153 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا العالمي هذا العام

سرحت شركات التكنولوجيا حول العالم، أكثر من 153 ألف موظف منذ بداية عام 2023، حيث يواجه القطاع التقني ضغوطًا متزايدة على جانبي التكاليف والإيرادات.
ووفقًا لبيانات موقع "Layoffs.fyi" الذي يتعقب عمليات تسريح الموظفين، ارتفعت حصيلة فصل العمال في شركات التكنولوجيا لعام 2023 بأكثر من ستة أضعاف منذ منتصف يناير.
وتشير البيانات إلى أن عام 2023 يتجه نحو تجاوز عام 2022 كأكثر الأعوام التي تشهد حالات تسريح للعمالة في قطاع التكنولوجيا.
سرحت 528 شركة تكنولوجيا 153598 موظفًا منذ بداية العام، مقارنة بالعام الماضي عندما فصلت 1024 شركة 154336 موظفًا إجمالًا.
في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "أمازون" أنها ستلغي 9 آلاف وظيفة أخرى بالإضافة، إلى 18 ألفًا أعلنت عنها الشركة في يناير.