"يوتيوب" يطرح أداة جديدة لأصحاب القنوات والمحتوى

وأفاد يوتيوب بأن أصحاب المحتوى والقنوات سيحصلون تباعاً على هذه الخاصية، حيث سيصل إلى أصحاب القنوات المختارة بريدٌ إلكتروني بأن الوقت قد حان للبدء بالمنظومة، وبدءاً من 14 نوفمبر، سيبدأ يوتيوب بالتشغيل الرسمي لها.