"يوتيوب" يطرح أداة جديدة لأصحاب القنوات والمحتوى

أعلن موقع "يوتيوب" طرحه أداة جديدة لأصحاب القنوات والمحتوى، تتيح لهم التواصل ببعضهم بعضاً بسهولة أكبر.
وأوضح "يوتيوب"، وفقاً لما نشره موقع "جي إس إم آرينا"، أن أداة "هاندل" الجديدة تم تخصيصها لأصحاب المحتوى والقنوات الفريدة، بحيث يمكنهم التواصل مع بعضهم بعضاً بسهولة أكبر، وهي تشبه بصورة كبيرة خاصية "هاندل" على إنستجرام.
وأفاد يوتيوب بأن أصحاب المحتوى والقنوات سيحصلون تباعاً على هذه الخاصية، حيث سيصل إلى أصحاب القنوات المختارة بريدٌ إلكتروني بأن الوقت قد حان للبدء بالمنظومة، وبدءاً من 14 نوفمبر، سيبدأ يوتيوب بالتشغيل الرسمي لها.
وأشار يوتيوب إلى أنه إضافة لخاصية "هاندل" سيسمح الآن، لجميع القنوات، باختيار عنوان URL ويزيل شرط وجود ما لا يقل عن 100 مشترك لتعيين عنوان URL فريد.