"بديل تويتر" يسهّل عمليات الاشتراك لجذب مستخدمين جدد

وأشارت مدونة "مساتودون" إلى أن "اللامركزية" لا تزال هي هدفها الذي لن تحيد عنه أبدًا؛ مضيفة: لكن هذا يعتمد على أن الأشخاص الذين يهتمون بالفعل باللامركزية، معترفون بأنهم متأكدون أن "جعل اللامركزية سائدة قد يصبح أكثر صعوبة".