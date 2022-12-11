تسريحة الشعر ونمط اللبس.. خاصية جديدة ثلاثية الأبعاد من "واتساب"!

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الرموز التعبيرية أكثر أهمية في الاستخدامات اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي، سيكون إضفاء الطابع الشخصي على هذه الرموز مفيدًا في المواقف التي يحتاج فيها المستخدم لإظهار لغة الجسد أو تعبيرات الوجه الخاصة به، دون أن يحتاج إلى استخدام أو إرسال صورة شخصية له.