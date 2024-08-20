لعبة "الأسطورة السوداء" الصينية تُحقق رقمًا قياسيًّا عالميًّا بعد ساعات من ظهورها

حققت لعبة الفيديو التي أطلقتها شركة صينية ناشئة، "بلاك مايث: ووكونج" (الأسطورة السوداء) رقمًا قياسيًّا عالميًّا بعد ساعات فقط من ظهورها.
وأوضحت وكالة "رويترز" أن اللعبة باتت أكثر لعبة يتم تحميلها ولعبها عبر منصة إنترنت رئيسية، واعتلت قائمة الألعاب الأكثر لعبًا على منصة "ستيم" بـ1.4 مليون لاعب متزامن، بعد ساعات فقط من إطلاقها.
وتستند اللعبة إلى شخصية أسطورة صينية تم نشرها في واحدة من الروايات الكلاسيكية الصينية "رحلة إلى الغرب".
وأطلقت شركة "جيم ساينس" اللعبة، وهي شركة ناشئة تم تأسيسها عام 2014 من قِبَل موظف سابق في شركة "تينسنت" الصينية العملاقة.
ورغم أنه يتم الترويج للعبة لأول مرة منذ عام 2020؛ إلا أنه تم فتح طلبات الشراء المسبق لها في يونيو الماضي، وتصدرت خلال الأسبوع الماضي مبيعات "ستيم" في الصين، كما جمع الإعلان الترويجي للعبة أكثرَ من 1.7 مليار مشاهدة.