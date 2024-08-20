لعبة "الأسطورة السوداء" الصينية تُحقق رقمًا قياسيًّا عالميًّا بعد ساعات من ظهورها

ورغم أنه يتم الترويج للعبة لأول مرة منذ عام 2020؛ إلا أنه تم فتح طلبات الشراء المسبق لها في يونيو الماضي، وتصدرت خلال الأسبوع الماضي مبيعات "ستيم" في الصين، كما جمع الإعلان الترويجي للعبة أكثرَ من 1.7 مليار مشاهدة.