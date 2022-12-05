"جوجل" تنوي إغلاق خدمة حجز تذاكر السينما نهاية 2022

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية نيتها إغلاق خدمة "دوبلكس" لحجز تذاكر السينما على الإنترنت ولمستخدمي "أندرويد"، نهاية عام 2022، للتركيز بشكل كامل على إحراز تقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تنقية الصوت في "دوبلكس".
وأوضحت جوجل وفق ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه بسبب سعي "دوبلكس" لتقنية الصوت؛ قررت إغلاق خدمة حجز التذاكر لدور عرض السينما التي أطلقتها عام 2019، بسبب تزايد خدمات الحجز عبر الإنترنت وتراجعها في المنافسة.
وستركز دوبلكس نشاطها أيضًا على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواقع الويب.