"جوجل" تنوي إغلاق خدمة حجز تذاكر السينما نهاية 2022

وأوضحت جوجل وفق ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه بسبب سعي "دوبلكس" لتقنية الصوت؛ قررت إغلاق خدمة حجز التذاكر لدور عرض السينما التي أطلقتها عام 2019، بسبب تزايد خدمات الحجز عبر الإنترنت وتراجعها في المنافسة.