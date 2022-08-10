HONOR تعلن عن اقتراب موعد إطلاق أفضل هاتف لتصوير الـ Vlog* "HONOR 70"

يقدم الهاتف ابتكارات رائعة في مجال التصوير بالفيديو لتمكين جيل الشباب من تحقيق تطلعاتهم في إنشاء مدونات فيديو بمنتهى الروعة، ويتيح HONOR 70 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K ومعدل 30 إطار في الثانية عند تسجيل فيديو قياسي، كما كشف عن وضع Solo Cut Vlog Mode الأول على الإطلاق، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء مدونات فيديو بورتريه باستخدام تقنية التتبع التلقائي للتركيز على شخص محدد Person Autofocus Tracking Technology. من خلال التبديل بين نقطة التركيز بسلاسة، يمكن للمستخدمين تغيير تركيز الفيديو لتسليط الضوء على موضوع مختلف بلمسة واحدة.