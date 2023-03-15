"جوجل" ستدعم تطبيقاتها الشهيرة بهذه التقنية الثورية

وستتوافر الميزات الجديدة في جميع منتجات "وورك سبيس جوجل"، وفقاً للشركة، وسيتمكّن المستخدمون من "مسودة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وتلخيصها وتحديد أولوياتها، وطرح الأفكار، وتصحيح الأخطاء، وكتابة وإعادة كتابة للمستندات النصية، وإنشاء الصور تلقائياً حتى الفيديو باستخدام الشرائح، وجعل جداول البيانات تنشئ الصيغ بشكل مستقل، وأتمتة النسخ الملاحظات في ميت، وتمكين مهام سير العمل لإنجاز المهام في الدردشة".