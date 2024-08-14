شركة صينية تعلن امتلاكها أسرع بطارية سيارات كهربائية في العالم

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "زييكر" إطلاقها أسرع بطارية في الشحن بالعالم.
وأوضحت الشركة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هذه البطارية أسرع في الشحن من كل منافسيها بما في ذلك "تسلا" و"بي واي دي".
وتزعم الشركة أن بطارياتها المطورة يمكن شحنها من 10% إلى 80% من السعة في 10 دقائق ونصف، باستخدام محطات الشحن فائقة السرعة.
وبالمقارنة، تقول شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك إن الشحن لمدة 15 دقيقة يسمح لطرازها Model 3 بتغطية 175 ميلًا (282 كيلومترًا)، وهو أقل بقليل من نصف المدى الكامل للسيارة.
وستكون سيارة سيدان 007 لعام 2025 من "زييكر"، والتي ستكون متاحة من الأسبوع المقبل، أول سيارة لها تحتوي على البطارية الجديدة.
وقالت الشركة أيضًا: إن البطارية تعمل بشكل جيد حتى في الطقس البارد، حيث يتم شحنها من 10% إلى 80% من سعتها في أقل من نصف ساعة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجات مئوية.
وقال تو لي مؤسس ومدير عام شركة الاستشارات "سينو أوتو إنسايتس"، لـ"بي بي سي": "إن تكنولوجيا شحن تيسلا لم تعد رائدة في الصناعة، ولم تكن كذلك لبعض الوقت".
وتابع بقوله: "هذه الادعاءات الجريئة من قبل زييكر معقولة، ولكن الأهم من ذلك أنه حتى لو لم تكن أسرع بطارية سيارة كهربائية شحنًا، فإن كونها واحدة من الأسرع لا يزال يمثل قفزة كبيرة بالنسبة لهم".
قال مارك راينفورد، المعلق في صناعة السيارات في الصين: "المنافسة في الصين شرسة بشكل لا يصدق، وبينما تعطي العلامات التجارية مثل بي واي دي الأولوية للحجم والمبيعات، تركز العلامات التجارية مثل زييكر ولي أوتو، ونيو على تعظيم تجربة الشحن".
وأضاف: "الشركة الأم لزيبكر، جيلي، هي في الأساس شركة متكاملة رأسيًا.. لديهم الموارد للقيام بذلك".