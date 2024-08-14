شركة صينية تعلن امتلاكها أسرع بطارية سيارات كهربائية في العالم

وقالت الشركة أيضًا: إن البطارية تعمل بشكل جيد حتى في الطقس البارد، حيث يتم شحنها من 10% إلى 80% من سعتها في أقل من نصف ساعة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجات مئوية.