رسميًّا.. "إكس" تُخفي الإعجابات من كل التدوينات على منصتها

بدأت منصة التدوين المصغر "إكس" (تويتر سابقًا) رسميًّا في إخفاء أيقونة الإعجابات من كل التدوينات على منصتها.
وأوضحت "إكس" في منشور رسمي، أن هذه الخاصية سيتم تطبيقها بصورة تدريجية على كل المستخدمين.
وأرجعت "إكس" إخفاءها الأيقونة؛ لحماية سياسيين أو شخصيات عامة أو أي مستخدم من التعرض للملاحقة أو التنمر، عند إبداء إعجابه بأي منشور على المنصة.
ووصف مالك إكس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هذا التحديث بأنه يُعد تغييرًا هامًّا سيكّمن المستخدمين "من الإعجاب بالمشاركات دون التعرض للهجوم بسبب القيام بذلك".
وتوفر "إكس" هذه الميزة منذ العام الماضي لمستخدمي "إكس بريميوم" مدفوعة الأجر.
وأشارت "إكس" إلى أنه على الرغم من عدم عرض الإعجابات لكل المستخدمين؛ فإنها ستظهر لصاحب التغريدة، الذي سيظهر له أيضًا عدد الإعجابات والمقاييس الأخرى لمشاركاتهم الخاصة.