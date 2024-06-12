رسميًّا.. "إكس" تُخفي الإعجابات من كل التدوينات على منصتها

وأشارت "إكس" إلى أنه على الرغم من عدم عرض الإعجابات لكل المستخدمين؛ فإنها ستظهر لصاحب التغريدة، الذي سيظهر له أيضًا عدد الإعجابات والمقاييس الأخرى لمشاركاتهم الخاصة.