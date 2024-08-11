"فوكسكون" تسرع من عمليات إطلاق "آيفون 16" بتلك الطريقة

وأفادت الصحيفة الصينية بأن "فوكسكون" تعمل على هذا الإجراء منذ أسبوعين تقريبًا، وتوظف عمال مناوبة بأجور أعلى في أكبر مصنع آيفون بالعالم؛ استعدادًا لإطلاق هاتف "آيفون 16" خلال سبتمبر المقبل.