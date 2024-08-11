"فوكسكون" تسرع من عمليات إطلاق "آيفون 16" بتلك الطريقة

كشفت تقاريرُ صحفية عالمية أن شركة "فوكسكون" المصنِّعة لهواتف "آيفون" بدأت في تسريع وتيرة عملها من أجل إنتاج وإطلاق "آيفون 16".
وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن "فوكسكون" أضافت 50 ألف شخص لمصنعها في مقاطعة تشنغتشو الصينية؛ استعدادًا لإطلاق هاتف "آيفون 16" من "آبل".
وأفادت الصحيفة الصينية بأن "فوكسكون" تعمل على هذا الإجراء منذ أسبوعين تقريبًا، وتوظف عمال مناوبة بأجور أعلى في أكبر مصنع آيفون بالعالم؛ استعدادًا لإطلاق هاتف "آيفون 16" خلال سبتمبر المقبل.
ويتوقّع أن يحصل "آيفون 16" على ترقيات كبيرة فيما يخصّ الذكاء الاصطناعي المدمج.
وحدّدت "آبل" هدفها بشحن ما لا يقلّ عن 90 مليون جهاز "آيفون 16" في النصف الثاني من هذا العام، وهو نموّ بنسبة 10 في المائة مقارنة بالجيل السابق.