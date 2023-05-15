لحماية الخصوصية.. واتساب يتيح ميزة جديدة تتيح إخفاء محادثات واتساب "الحساسة"

وأصبحت الميزة الجديدة سهلة الاستخدام، فبعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، يمكنك قفل الدردشة عن طريق النقر على اسم الشخص أو المجموعة، واختيار "القفل"، وللكشف عن هذه الدردشات، اسحب الشاشة ببطء إلى صندوق الوارد الخاص بك، وأدخل كلمة مرور هاتفك.