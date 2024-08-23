مزايا وتغييرات كبرى تعلنها "أبل" لمستخدمي "آيفون" في أوروبا

وسيمكن لمستخدمي "آيفون" و"آيباد" بالاتحاد الأوروبي تعيين إعدادات افتراضية غير تابعة لشركة أبل لمزيدٍ من التطبيقات - إضافة إلى المتصفح والبريد وسوق التطبيقات والتطبيقات غير التلامسية، وسيتمكنون أيضاً من التبديل إلى إعداد افتراضي مختلف لمكالمات الهاتف والمراسلة وإدارة كلمات المرور ولوحات المفاتيح ومرشحات البريد العشوائي للمكالمات.