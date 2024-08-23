مزايا وتغييرات كبرى تعلنها "أبل" لمستخدمي "آيفون" في أوروبا

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، بصورة رسمية، منحها مستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" في أوروبا عدداً كبيراً من المزايا والتغييرات.
وجاء بيان "أبل" الرسمي، امتثالاً للقوانين واللوائح الأوروبية للأسواق الرقمية، التي تسعى الشركة الأمريكية للامتثال لها، تجنباً لحظر بيع هواتف آيفون في دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت "أبل" أن مستخدمي هواتف "آيفون" بالاتحاد الأوروبي حصلوا على القدرة على تعيين مزيدٍ من التطبيقات الافتراضية غير التابعة للشركة الأمريكية، وحذف مزيدٍ من التطبيقات المضمنة.
وسيمكن لمستخدمي "آيفون" و"آيباد" بالاتحاد الأوروبي تعيين إعدادات افتراضية غير تابعة لشركة أبل لمزيدٍ من التطبيقات - إضافة إلى المتصفح والبريد وسوق التطبيقات والتطبيقات غير التلامسية، وسيتمكنون أيضاً من التبديل إلى إعداد افتراضي مختلف لمكالمات الهاتف والمراسلة وإدارة كلمات المرور ولوحات المفاتيح ومرشحات البريد العشوائي للمكالمات.
وسيتم تقديم كل هذا ضمن قسم تطبيقات افتراضية جديد في الجزء العلوي من إعدادات التطبيقات الجديدة لنظامَي التشغيل "آي أو إس 18" و"آيباد أو إس 18"، وتنوي أن تضيف مزايا أخرى مرتبطة بتطبيقات الملاحة والترجمة في ربيع 2025.
كما ستسمح "أبل" لمستخدمي الاتحاد الأوروبي بحذف مزيدٍ من التطبيقات المضمنة، ضمن تحديث لاحق في هذا العام، حيث ستتيح لهم حذف متجر التطبيقات والرسائل والكاميرا والصور ومتصفح "سفاري".
أخيراً، سيتم عرض شاشة اختيار متصفح محدثة في الاتحاد الأوروبي لجميع المستخدمين الذين قاموا بتعيين سفاري كمتصفح افتراضي لديهم، حتى لو كانوا قد شاهدوا شاشة اختيار من قبل.
وتحتوي شاشة الاختيار الجديدة هذه على معلومات إضافية حول متصفحات الطرف الثالث، وسيحصل مطوّرو هذه المتصفحات على مزيدٍ من البيانات من "أبل" حول أداء شاشة الاختيار.