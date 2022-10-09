إصدار جديد من "واتساب" مدفوع الأجر لهذه الفئة

ويمكن للحساب المتميز من واتساب، ربط اتصال قابل للتخصيص، وتغييره مرة كل 4 أشهر، وستكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على نشاط تجاري معين بدلًا من كتابة رقم هاتف، وهي ميزة متوفرة في تطبيق "تليجرام"، وهو ما يمكّن المستخدمين من مشاركة رابط اتصال مباشر مع الآخرين.