تحذير من إمكانية استغلال الهاكرز كابلات "إتش دي إم آي" لسرقة معلومات المستخدمين الحساسة

وللحماية من هذا التهديد، يوصي خبراء الأمن السيبراني بالوعي بمحيطك عند العمل بمعلومات حساسة، وخاصة بالقرب من النوافذ أو في الأماكن العامة، وقد يساعد استخدام الاتصالات المشفرة وتجنب عرض كلمات المرور على الشاشات الخارجية المتصلة عبر HDMI أيضًا في التخفيف من المخاطر.