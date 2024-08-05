تحذير من إمكانية استغلال الهاكرز كابلات "إتش دي إم آي" لسرقة معلومات المستخدمين الحساسة

أطلق عدد من باحثي الأمن السيبراني، تحذيرًا من اتباع "الهاكرز" طريقة جديدة للتسلل وسرقة المعلومات الحساسة من المستخدمين مثل كلمات المرور وغيرها؛ ألا وهي استخدام كابلات "إتش دي إم آي" الشهيرة.
وأوضح الباحثون في تقرير نشره موقع "سايبر سيكيورتي نيوز" أنه تم رصد هذه التقنية الجديدة خلال دراسة تم إجرائها في جامعة أوروغواي.
وأشار الباحثون إلى أن الهاكرز يستخدمون حاليًا تقنيات الذكاء الاصطناعي لفك تشفير الانبعاثات الكهرومغناطيسية من اتصالات "إتش دي إم آي" وإعادة بناء ما يتم عرضه على شاشة الكمبيوتر.
ويمكن للهاكرز التقاط الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من كابلات "إتش دي إم آي" باستخدام معدات راديو محددة بالبرمجيات المتوفرة بسهولة.
ويطبق الهاكرز عددًا من خوارزميات التعلم العميق لتحليل هذه الإشارات الملتقطة، يمكنهم إعادة بناء النصوص والصور من شاشة الكمبيوتر بدقة تصل إلى 70%.
وأوضح الباحث الرئيسي فيديريكو لاروكا: "غالبًا ما يكون هذا المستوى من الدقة كافيًا للمهاجم لفهم كلمات المرور أو البيانات الحساسة أو حتى الاتصالات المشفرة المعروضة على الشاشة".
ويعتقد الباحثون أن مستخدمي المنازل العاديين؛ من غير المرجح أن يكونوا مستهدفين؛ لأن هذه العمليات تحتاج إلى تقنيات معقدة؛ ولكن قد تكون الوكالات الحكومة أو الشركات الأكثر عُرضة للخطر.
وحذّر لاروكا قائلًا: "من المرجح أن يتم استخدام تقنيات مماثلة بالفعل من قِبَل قراصنة متقدمين أو جهات فاعلة على مستوى الدول، يمكن للمهاجم التقاط انبعاثات HDMI من خارج المبنى باستخدام معدات مخفية في مركبة قريبة".
وللحماية من هذا التهديد، يوصي خبراء الأمن السيبراني بالوعي بمحيطك عند العمل بمعلومات حساسة، وخاصة بالقرب من النوافذ أو في الأماكن العامة، وقد يساعد استخدام الاتصالات المشفرة وتجنب عرض كلمات المرور على الشاشات الخارجية المتصلة عبر HDMI أيضًا في التخفيف من المخاطر.