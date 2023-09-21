iPad في الصورة.. إصدار مرتقب من "واتس آب" لأجهزة بقيت مستبعدة منذ سنوات

ووفق صحيفة "ذي صن"، تظهر لقطات الشاشة المسربة أن منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" ما تزال تعمل على تطوير التطبيق، ولكن من الممكن إطلاقه في وقت ما قريبًا.