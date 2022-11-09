نظام توثيق الحسابات الجديد في "تويتر" سيتغير إلى "علامتين" إحداهما ليست للبيع

وليس من الواضح كيف سيحدد تويتر الحسابات المؤهلة، أو ما إذا كان سيتعين عليهم الخضوع لعملية تدقيق إضافية؛ لكن كرراوفورد ذكرت أن علامة التوثيق هذه لن تكون "متاحة" للشراء على الإطلاق.