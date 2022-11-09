نظام توثيق الحسابات الجديد في "تويتر" سيتغير إلى "علامتين" إحداهما ليست للبيع

كشفت مصادر داخل منصة التدوين المصغر "تويتر"، نيتها طرح نظام جديد لتوثيق الحسابات، وسيتغير إلى علامتي توثيق بدلًا من علامة واحدة "زرقاء".
وذكرت إيستر كراوفورد، نائبة رئيس تويتر، التي تقود فريق عمل "تويتر بلو"، في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه سيتم تقسيم الحسابات الموثقة إلى حسابات "رسمية" وحسابات "مختارة".
ورفضت تويتر الكشف رسميًّا عن تفاصيل هذا النظام الجديد؛ لكن كراوفورد ذكرت أن علامة التوثيق "رسمي" ستكون مخصصة لـ"الحسابات الحكومية والشركات التجارية وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الرئيسية والناشرين وبعض الشخصيات العامة".
وليس من الواضح كيف سيحدد تويتر الحسابات المؤهلة، أو ما إذا كان سيتعين عليهم الخضوع لعملية تدقيق إضافية؛ لكن كرراوفورد ذكرت أن علامة التوثيق هذه لن تكون "متاحة" للشراء على الإطلاق.
لكن يبدو أن الحسابات التي سيتم توثيقها بمقابل مادي ستكون تلك التي من الفئة الثانية "المختارة"، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.