"مثيرة للأعصاب".. الغش بـ"ChatGPT" يستفز جامعات ويقودها لهذا الحل

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن جامعات عدة في المملكة المتحدة تبنت فكرة إخضاع الطلبة لفحص شفوي بشأن الموضوعات التي يدرسونها، في حال ثارت شكوك حول لجوئهم إلى الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي".