تسريبات تكشف مواصفات جديدة حول ساعات "أبل ووتش" المرتقبة

على الصعيد الصحي، ورد أن Apple Watch X ستشمل مستشعر ضغط الدم جنبًا إلى جنب مع مراقب معدل ضربات القلب وتتبع النوم واكتشاف الأكسجين في الدم الموجود بالفعل في الطرز الحالية.