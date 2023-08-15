تسريبات تكشف مواصفات جديدة حول ساعات "أبل ووتش" المرتقبة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية مواصفات ساعات "أبل ووتش إكس" الجديدة المرتقبة.
وأوضحت مصادر داخل الشركة الأمريكية، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن ساعات "أبل ووتش إكس" ستحتوي على غلاف أرق وأشرطة مغناطيسية.
وسيحل الشريط المغناطيسي محل التصميم المنزلق المستخدم حالياً في ساعات "أبل ووتش"، ليفتح المجال لاستخدام بطارية أكبر.
وتحتوي ساعات "أبل ووتش إكس" على علبة ساعة أرق وشاشة "مايكرو ليد"، مما يوفر صورة أفضل من شاشات "أوليد" الحالية.
على الصعيد الصحي، ورد أن Apple Watch X ستشمل مستشعر ضغط الدم جنبًا إلى جنب مع مراقب معدل ضربات القلب وتتبع النوم واكتشاف الأكسجين في الدم الموجود بالفعل في الطرز الحالية.