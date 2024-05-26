"يوتيوب" تطرح على "أندرويد" طريقة "استثنائية" للبحث عن الأغاني

أطلقت منصة "يوتيوب" عبر نظام تشغيل "أندرويد" طريقة وصفت بـ"الاستثنائية" للبحث عن الأغاني.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "يوتيوب ميوزيك" سيطرح لأول مرة على نظام "أندرويد" إمكانية بحث الأشخاص عن أغاني بعينها عن طريق غناء تلك الأغنية أو النغمة المحببة له فيها أو حتى تشغيل اللحن على آلة موسيقية.
وكانت "يوتيوب" قد طرحت هذه الميزة للاختبار منذ شهر مارس الماضي، ولكنها تتوفر حاليًا لكافة مستخدمي "أندرويد".
وكل ما على المستخدم هو أن ينقر على العدسة المكبرة في الزاوية العلوية اليمنى والبحث عن أيقونة الشكل الموجي بجوار أيقونة الميكروفون.
ثم يضغط على أيقونة الشكل الموجي ويبدأ في الغناء أو ترديد لحن الأغنية التي يريدها.
وسيتم عرض النتائج في الشاشة بسرعة مع اسم الأغنية والفنان أو الألبوم وسنة الإصدار وغيرها من البيانات المهمة حول الأغنية.
ويعتمد البرنامج على ميزة "بيكسل ناو بلاينج"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي "لمطابقة الصوت مع التسجيل الأصلي".
وتأتي الأداة في تحديث من جانب الخادم مع الإصدار 7.02 من "يوتيوب ميوزيك" لنظام "أندرويد"، ولا يبدو أن هناك أي معلومات حول مدى توفر إصدار "آي أو إس" على هواتف آيفون، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون في طريقنا في المستقبل القريب.
وهذا النوع من الميزات ليس جديدًا تمامًا، حتى لو كان جديدًا على "يوتيوب ميوزيك"، حيث سبق وطرح محرك بحث "جوجل" أداة مماثلة في عام 2020 ميزة مماثلة، وسبق وطرح تطبيق يوتيوب العادي شيئاً مماثلًا في العام الماضي، وتحتوي منصة بث الموسيقى عبر الإنترنت "دييزر" أيضًا على أداة "الهمهمة للبحث"، والتي تم إصدارها في عام 2022.