"يوتيوب" تطرح على "أندرويد" طريقة "استثنائية" للبحث عن الأغاني

وتأتي الأداة في تحديث من جانب الخادم مع الإصدار 7.02 من "يوتيوب ميوزيك" لنظام "أندرويد"، ولا يبدو أن هناك أي معلومات حول مدى توفر إصدار "آي أو إس" على هواتف آيفون، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون في طريقنا في المستقبل القريب.