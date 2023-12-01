رسمياً.. "تسلا" تكشف عن أسعار وإصدارات ومواصفات شاحنتها Cybertruck

بعد سنوات من التأخير في الإنتاج، كشفت شركة "تسلا" -رسمياً- عن أسعار وإصدارات ومواصفات متطورة في شاحنتها المرتقبة Cybertruck.
وجاء الإعلان خلال حفل تسليم أول شاحنات من Cybertruck إلى مشترين جدد تمّ إقامته في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بحضور رئيس الشركة إيلون ماسك.
وستبدأ أسعار شاحنة "Cybertruck" الكهربائية الفاخرة من 60 ألفاً و990 دولاراً أمريكياً وستصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.
وسيأتي الإصدار المبدئي من الشاحنة الكهربائية الفاخرة بسعر 60 ألفاً و990 دولاراً، وسيكون مزوّداً بمحرّك خلفي واحد وبنطاق يصل إلى 250 ميلاً ومعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلاً في 6.5 ثانية.
وسيأتي الطراز المتوسط بسعر 79 ألفاً و990 دولاراً، وسيتم تزويده بمحرك دفع رباعي ووزنه سيزيد على 6600 رطل، وبنطاق يصل إلى 340 ميلاً ومعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلاً في 4.1 ثانية.
وطرحت "تسلا" إصداراً أفضل بسعر 99 ألفاً و990 دولاراً، وسيتم تزويده بثلاثة محركات إلكترونية توفّر التعامل مع الدفع الرباعي ونطاق 320 ميلاً ومعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلاً في 2.6 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 130 ميلاً في الساعة.
وتتميز شاحنات "بيك أب" تسلا الكهربائية الجديدة بأنها كلها مضادة للرصاص.
تأتي الشاحنات بتصميم خارجي شبه منحرف فريد مستوحى من أفلام "بليد رانر"، وهيكل خارجي من سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ، وزجاج مدرع يمكنه مقاومة تأثير كرة البيسبول بسرعة 70 ميلاً في الساعة أو البرد من الدرجة الرابعة.
وقال ماسك في الاحتفال: "الأبواب مضادة للرصاص حتى الطلقات عيار 0.45 ملم وطلقات عيار 9 ملم"، وعرض مقطع فيديو يوضح القدرة على الجمهور.
وتابع بقوله: "هذه الشاحنات أيضاً مخصّصة للرحلات الطويلة جداً أو سحب الأشياء الثقيلة إلى أعلى الجبال".
يمكن لشاحنات Cybertruck أن تتفوق على عديدٍ من السيارات الرياضية، بسبب معدل التسارع المرتفع الخاص بها.
كما تحتوي الشاحنة على سرير بطول 6 أقدام ومساحة تخزين إضافية أسفل السرير وغطاء للصندوق يتبع الشكل الزاوي للسيارة حتى الباب الخلفي.
كما أن الشاحنة لديها مساحة تخزين إضافية في الأمام، مثل سيارات الركاب الأخرى، وبوابة تعمل بالطاقة الكهربائية.
تحتوي السيارة على منافذ 120 فولت و240 فولت في السرير والمقصورة لتشغيل الأدوات أو شحن المركبات الكهربائية أو توفير ما يصل إلى 11.5 كيلو واط من الطاقة لإضاءة المنزل.