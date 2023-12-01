رسمياً.. "تسلا" تكشف عن أسعار وإصدارات ومواصفات شاحنتها Cybertruck

وسيأتي الطراز المتوسط بسعر 79 ألفاً و990 دولاراً، وسيتم تزويده بمحرك دفع رباعي ووزنه سيزيد على 6600 رطل، وبنطاق يصل إلى 340 ميلاً ومعدل تسارع من صفر إلى 60 ميلاً في 4.1 ثانية.