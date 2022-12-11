"تويتر" ستعيد إطلاق خدمات "بلو" مدفوعة الأجر بهذا المقابل المادي

وتقول تويتر إنها نفّذت إجراءات جديدة لمنع تكرار ما حدث الشهر الماضي؛ حيث سيحتاج المستخدمون الذين يرغبون في عرض علامة اختيار زرقاء على ملفهم الشخصي، إلى التسجيل برقم هاتف بعد الاشتراك في الخدمة، وستمكّن المشتركين من تغيير معرفهم واسم العرض وصورة الملف الشخصي بعد الحصول على حالة "تم التحقق منها"؛ لكن الشركة ستزيل علامة الاختيار الزرقاء مؤقتًا أثناء مراجعة حساباتهم مرة أخرى.