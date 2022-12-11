"تويتر" ستعيد إطلاق خدمات "بلو" مدفوعة الأجر بهذا المقابل المادي

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، أنها ستُعيد إطلاق خدمات "بلو" مدفوعة الأجر على نظام تشغيل "آي أو إس" بدءًا من يوم الاثنين المقبل، بعد تعديل سعر الخدمات.
وأوضحت تويتر -وفقًا لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن تويتر ستبدأ في طرح الاشتراك مجددًا بسعر 11 دولارًا أمريكيًّا شهريًّا، بدلًا من 8 دولارات شهريًّا.
وستعيد "تويتر" بموجب هذه الاشتراكات، أيضًا، إمكانية توثيق الحسابات مجددًا، بعد وضع عدد من خطوات التأكد والتصديق الجديدة لمواجهة المتصيدين الذين قاموا بتزييف عدد من الحسابات بعلامات توثيق لمشاهير.
وتقول تويتر إنها نفّذت إجراءات جديدة لمنع تكرار ما حدث الشهر الماضي؛ حيث سيحتاج المستخدمون الذين يرغبون في عرض علامة اختيار زرقاء على ملفهم الشخصي، إلى التسجيل برقم هاتف بعد الاشتراك في الخدمة، وستمكّن المشتركين من تغيير معرفهم واسم العرض وصورة الملف الشخصي بعد الحصول على حالة "تم التحقق منها"؛ لكن الشركة ستزيل علامة الاختيار الزرقاء مؤقتًا أثناء مراجعة حساباتهم مرة أخرى.
وأفادت تويتر بأنها أضافت أيضًا خطوة مراجعة قبل تطبيق علامة اختيار زرقاء على الحساب "كإحدى خطواتنا الجديدة لمكافحة انتحال الهوية، التي تتعارض مع قوانين تويتر".
وسيحصل المشتركون في "تويتر بلو" على عدد من الميزات الأخرى، مثل القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول، ومشاهدة إعلانات أقل، والقدرة على تحرير التغريدات وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل.