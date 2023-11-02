تقارير تكشف عن صور مسربة لهاتف موتورلا "موتو جي باور 5 جي" المتوقع إطلاقه 2024

ويحتوي الهاتف على إطارات مسطحة، حيث يوجد على الجانب الأيمن من الإطار أزرار الصوت ومفتاح التشغيل، والتي يمكن أن تعمل كمستشعر لبصمات الأصابع، وعلى اليسار توجد فتحة بطاقة "كارت اتصالات".