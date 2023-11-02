تقارير تكشف عن صور مسربة لهاتف موتورلا "موتو جي باور 5 جي" المتوقع إطلاقه 2024

كشفت تقارير صحفية عالمية عن مجموعة من الصور والمواصفات المسربة الخاصة بهاتف شركة "موتورولا" المرتقب "موتو جي بارو 5 جي" والمتوقع إطلاقه عام 2024.
وأظهر موقع "ما سمارت برايس" التقني المتخصص، أن الهاتف سيكون بتصميم مماثل لإصدار مماثل أطلقته "موتورولا" أبريل الماضي.
ويظهر من خلال الصور المسربة، أن شاشة "موتو جي باور 5 جي" ستكون مثقوبة مثل سابقتها، لكنها ستكون أكبر حجمًا بقياس 6.7 بوصة.
وسيحتوي الهاتف على كاميرتين خلفيتين على جزيرة مستطيلة تحتوي على "فلاش" من نوع "إل ي دي".
ويحتوي الهاتف على إطارات مسطحة، حيث يوجد على الجانب الأيمن من الإطار أزرار الصوت ومفتاح التشغيل، والتي يمكن أن تعمل كمستشعر لبصمات الأصابع، وعلى اليسار توجد فتحة بطاقة "كارت اتصالات".
ويوجد في الجزء السفلي منفذ USB-C متصل بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وميكروفون أساسي، ومكبر صوت، وفي الأعلى يوجد الميكروفون الثانوي.
وتظهر التسريبات أن أبعاد هاتف "موتو جي باور 5 جي" ستكون 167.3×76.4×8.5 ميلليمتر.
ولم تكشف المصادر عن معلومات إضافية حول الهاتف ولا التوقيت المتوقع أن يتم الكشف عنه خلال عام 2024.