"جوجل" في طريقها لإلغاء خدمة تسمح بنقل الموسيقى من الهاتف للحواسيب

وأوضحت المصادر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن خدمة "فيتبيت كونيكت" الموجودة على أجهزة "فيتبيت" لن تسمح بالنقل المجاني للموسيقى على جهازك أو نقلها إلى حاسبك، وستترك لك طريقتين فقط لتحميل الموسيقى، إما عن طريق اشتراك مدفوع الأجر او من خلال تطبيقي "بانادورا" أو "ديزير".