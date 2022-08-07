"جوجل" في طريقها لإلغاء خدمة تسمح بنقل الموسيقى من الهاتف للحواسيب

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية أنها في طريقها لإلغاء خدمة تسمح بنقل ملفات الموسيقى من الهواتف إلى الحواسيب.
وأوضحت المصادر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن خدمة "فيتبيت كونيكت" الموجودة على أجهزة "فيتبيت" لن تسمح بالنقل المجاني للموسيقى على جهازك أو نقلها إلى حاسبك، وستترك لك طريقتين فقط لتحميل الموسيقى، إما عن طريق اشتراك مدفوع الأجر او من خلال تطبيقي "بانادورا" أو "ديزير".
وكانت خدمة "فيتبيت كونيكت" تعمل على حواسيب "ماك" و"ويندوز"، وتتيح مزامنة بيانات اللياقة البدنية بين الأجهزة ونقل الموسيقى إلى أجهزة "فيتبيت" القديمة، ولكن يبدو أن جوجل في طريقها للتخلص منه لصالح تطبيقاتها الجديدة الخاصة باللياقة البدنية.
وتتيح جوجل حاليًا نسخة تجريبية مدتها 90 يومًا، قبل أن تبدأ في الاشتراكات الشهرية مقابل 9.99 دولار لخدمة "ديزير" أو 4.99 دولار شهريًا لخدمة "بانادورا"، وسيكون الموعد النهائي لهذه الخدمة في نهاية شهر أكتوبر المقبل.