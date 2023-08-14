"جوجل": "بيكسل فولد" يدعم تقنيات "الصوت المكاني"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، أن هواتفها القابلة للطي "بيكسل فولد" ستدعم تقنيات "الصوت المكاني" عبر مكبرات صوت مضمنة في أجهزتها.
وكشفت جوجل لأول مرة عن تقنية الصوت المكاني عبر سماعات الرأس السلكية واللاسلكية للحصول على تجربة غامرة أكثر، بعد 3 أشهر من دعم الشركة الأمريكية هذه التقنية في هاتفها القابل للطي.
ونشر أحد مسربي الهواتف الذكية الشهير، ميشال رحمان، صور لقطات شاشة لمكبرات الصوت المدمجة في "بيكسل فولد" لاعتماد هذه التقنية.
ويمكن تفعيل هذه التقنية عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على خيار "الصوت والاهتزاز"، ثم اختيار قائمة "الصوت المكاني"، والتبديل بالزر الموجود بجوار مكبر الهاتف.