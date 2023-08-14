"جوجل": "بيكسل فولد" يدعم تقنيات "الصوت المكاني"

وكشفت جوجل لأول مرة عن تقنية الصوت المكاني عبر سماعات الرأس السلكية واللاسلكية للحصول على تجربة غامرة أكثر، بعد 3 أشهر من دعم الشركة الأمريكية هذه التقنية في هاتفها القابل للطي.