ماسك.. خدمة الاشتراك في العلامة الزرقاء ستعود لتويتر يوم ٢٩ نوفمبر

وكانت علامة التحقق الزرقاء سابقًا للحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة؛ لكن تم طرح خيار الاشتراك لجميع الأفراد مقابل ٨ دولارات شهريًّا؛ حيث أكد "ماسك" أن الشركة تبحث عن مصادر دخل إضافية؛ حيث إن مصادرها الحالية من الإعلانات بنسبة ٩٠% وهو أمر مرفوض بالنسبة له.