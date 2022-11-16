ماسك.. خدمة الاشتراك في العلامة الزرقاء ستعود لتويتر يوم ٢٩ نوفمبر

أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك شركة تويتر الجديد، أنه سيتم إعادة إطلاق الاشتراك في خدمة علامة التحقق الزرقاء على تويتر في 29 نوفمبر الجاري.
وقال "ماسك" في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سيتم إعادة إطلاق خدمة علامة التحقق الزرقاء، 29 نوفمبر، للتأكد من قوتها".
وكانت علامة التحقق الزرقاء سابقًا للحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة؛ لكن تم طرح خيار الاشتراك لجميع الأفراد مقابل ٨ دولارات شهريًّا؛ حيث أكد "ماسك" أن الشركة تبحث عن مصادر دخل إضافية؛ حيث إن مصادرها الحالية من الإعلانات بنسبة ٩٠% وهو أمر مرفوض بالنسبة له.
وأكد "ماسك" مجددًا، أن جميع من لديهم حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء ستتم إزالة حالتهم خلال بضعة أشهر حتى يُفَعّلوا الاشتراك الشهري.
وأوقف "تويتر" منذ الجمعة الماضية، خدمة الاشتراك في علامة التحقق الزرقاء، بعد انتشار حسابات مزيفة ومنتحَلة للشخصيات.